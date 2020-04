Concours de nouvelles et de récits sur le confinement

Concours de nouvelles et récits sur le confinement - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... La commune de Waterloo lance un concours de récits et de nouvelles sur le ... confinement. Une initiative émanant de l'échevin de la Culture, Yves Vandercruysen. "En cette période où on a plus le temps, pourquoi ne pas écrire, une façon d'occuper son temps . Je me suis rendu compte que lors de grandes crises, beaucoup de gens ont commencé à écrire ds nouvelles sur ce qu'ils ressentaient. Ca a servi aux historiens de mieux comprendre comment s'est déroulé le passé" Afin de participer, vous devrez écrire entre trois et quinze pages et les faire parvenir à l’échevinat de la culture avant le 21 juillet prochain. Le concours sera divisé en quatre catégories: les 7-14 ans, 15-21 ans, adultes et textes poétiques. Les vainqueurs remporteront des chèques lire et des chèques cinéma. Une belle initiative réservée, à ce jour, aux habitants de la commune de Waterloo. Ecoutez Yves Vandercruysen.