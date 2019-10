Concours de l’Arbre belge de l’année : nos 3 provinces en bonne position !

Chacun de nous a un lien particulier avec un arbre : le chêne dans lequel on jouait étant enfant, le grand hêtre le long duquel on se promenait en famille chaque dimanche, ou même le noisetier au fond du jardin.

Avec le Concours de l’" Arbre belge de l’Année 2019 ", la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats est à la recherche d’arbres appréciés non seulement pour leur beauté, leur taille ou leur âge, mais aussi d’arbres qui ont une histoire particulière à raconter, une relation singulière avec l’homme, et une place importante dans la société et la vie locale. Cette année, le concours met à l’honneur des arbres de Wallonie et de la Région bruxelloise. En 2020, ce sera le tour de la Région flamande.

Ce concours est une initiative de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, avec le soutien financier du Fonds Baillet Latour, et en partenariat avec European Landowners Organisation, la Société Royale Forestière de Belgique et la Fondation Rurale de Wallonie.

Le déroulement du concours

Etape 1 : vous aviez jusqu’au 10 septembre afin de nominer votre arbre préféré !

Etape 2 : La sélection par le jury

Le jury, constitué par la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, a procédé à une présélection d’un arbre par province et un arbre pour la Région bruxelloise, soit 6 arbres au total. Les 6 arbres-lauréats ont été divulgués au grand public le 30 septembre dernier.

Etape 3 : Votez !

Les arbres-lauréats sont soumis au vote du public via le site internet www.arbrebelge.be et/ou www.boomvanhetjaar.be jusqu’au 30 octobre.

Etape 4 : Et le gagnant est…

Début novembre, l’arbre qui aura recueilli le plus de votes sera élu Arbre belge de l’Année 2019 ! Cet arbre aura l’honneur d’être inscrit à la finale du concours de l’Arbre européen de l’Année 2020, en tant que représentant de la Belgique.

Le gagnant

Grâce au Fonds Baillet Latour, la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats décernera un prix d’une valeur de 2.500 € à l’arbre gagnant. Cette récompense permettra, par exemple, des soins par un arboriste, de mettre en valeur les abords de l’arbre ou encore d’effectuer sa promotion auprès de la population (édition d’une brochure, animation dans les écoles de la commune…). Une cérémonie de remise de prix sera organisée en collaboration avec le lauréat du concours belge.

Ce concours a pour but d’attirer l’attention et de mettre en valeur des arbres anciens en tant qu’éléments importants de notre patrimoine belge naturel et culturel. Les gagnants précédents sont l’arbre à clou à Fourons (2014), le Gros Chêne de Liernu (2015), le Tilleul de Massemen (2016), le Tilleul do Vî Pays à Bioul (2017), Onze Lieve Vrouwe Beuk à Lummen (2018).

L’Arbre européen de l’Année

L’Arbre de l’Année est un concours créé en 2011 en République tchèque par l’association Nadace Partnerství (Environmental Partnership Association). Au niveau européen, le concours est organisé par l’Environmental Partnership Association en collaboration avec ELO (European Landowners Organisation), avec pour l’instant déjà 16 pays européens participants.