Comment utiliser internet sans exploser mon empreinte carbone ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Internet nous permet de continuer à être en contact avec nos collègues en faisant du télétravail et c’est aussi internet qui nous permet de nous divertir en restant chez nous. Sauf qu’il faut savoir qu’internet a aussi un impact sur l’environnement et sur le climat. Et ça, chez ECOCONSO, l'association de défense de l'Environnement, on n’aime pas trop. Chez Ecoconso, on aime que l'on réduise les impacts écologiques Il existe des solutions afin de réduire votre empreinte carbone en adaptant votre utilisation d’internet. Commençons par un premier conseil : réduire votre consommation de données. Avec le télétravail, beaucoup vont se rabattre sur des solutions de vidéoconférence pour tenir des réunions ou pour maintenir un contact visuel avec leurs collègues. Et avec le confinement, beaucoup vont se tourner vers les services de streaming pour s’occuper le soir. A chaque fois, ça fait beaucoup de données. Pour réduire votre impact sur le climat, tâchez donc d’éviter au maximum ces deux utilisations d’internet. Pour les vidéoconférences, demandez-vous si un simple échange par mail, par téléphone ou par messagerie instantanée n’est pas suffisant. Et pour le streaming, vous pouvez dans un premier temps diminuer la qualité de la vidéo, pour ainsi réduire son poids lors de la lecture Une autre manière de diminuer son empreinte carbone est de davantage utiliser le réseau filaire, c’est-à-dire des bons vieux câbles. L'organe français de régulation des télécommunication a évalué qu’en termes de consommation d'électricité, le plus écolo est la fibre optique. L’ADSL, donc internet par les lignes téléphoniques, est trois fois plus gourmand en énergie que la fibre. Et la 4G, donc les données mobiles, est dix fois plus énergivore. Donc il vaut mieux regarder des vidéos en étant connecté via un câble qu’avec la 4G. Effacer les messages volumineux, les newsletters que vous n’avez pas lue et que vous ne lirez jamais, ou les vieux messages obsolètes. Vous pouvez aussi installer un bloqueur de publicités ; les pubs peuvent doubler, voire tripler le poids d’une page, donc ça vaut la peine. Et puis un dernier conseil pour la route : éteignez vos appareils quand vous avez terminé de travailler. Vous connaissez le truc : vous branchez vos appareils sur une multiprise à interrupteur et quand vous avez fini, hop, un seul bouton et tout est mis hors tension : votre ordinateur, éventuellement votre écran, votre imprimante, le chargeur de votre PC portable du boulot, et aussi le routeur, qui est un gros consommateur d’électricité quand il est en veille. Et en plus c’est bon pour le porte-monnaie : on estime qu’on peut gagner 30 euros par an en réduisant le nombre d’appareils en veille chez soi. J