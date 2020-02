Comment organiser un mariage écolo ?

Two married people holding wedding rings at sunset. - © saiva - Getty Images/iStockphoto

Comment réussir un mariage ecolo - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 20/02/2020 On vous parle mariage dans notre chronique Ecoconso en compagnie de François Paquay Avec quelques astuces, il y a clairement moyen de concilier mariage et écologie. Quelques conseils - par rapport à la salle : c'est la première question que l'on se pose "Où va-t-on se marier ?". N'envisagez pas d'organiser votre union au bout du monde . Ce serait un désastre écologique que d'obliger vos invités à prendre un avion juste pour un mariage. Privilégiez la proximité. Déplacements courts à pied ? à vélo ? et pourquoi pas en calèche. Et si possible, choisissez un lieu facilement accessible en transport en commun. - la nourriture : donnez la priorité au bio, aux produits de saison et locaux. Il existe des traiteurs qui s'inscrivent dans cette démarche. Et tant qu'à faire, évaluer les quantités pour éviter le gaspillage. - la robe de la mariée ! Choisir une robe de seconde main ? Pourquoi pas ! L'achat des vêtements de mariage sont souvent onéreux et quand on y réfléchit bien.. on ne porte une robe de mariée qu'un seul jour. Alors une robe de seconde main, OUI ! Idem avec les costumes : pourquoi ne pas ressortir les habits de mariage des parents, voire des grands parents ! Chic ! Ou encore tournez vous vers la location. Et après le mariage... le voyage de noce ! Pas besoin d'aller bien loin pour se dépaysez ! Il a plein de très belles destinations en Europe ! Et prenez le train ... de nuit ! Romantique à souhaits !