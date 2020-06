Les plantes adaptées à la sécheresse - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 05/06/2020 On vient de vivre un épisode de sécheresse et de chaleur assez exceptionnel pour cette période de l'année. Et ce schéma répétitif depuis quelques années risque de se manifester de plus en plus régulièrement. Alors, comment limiter les arrosages au jardin ? "Il a fait très sec, on se posait beaucoup de questions ! Des communes interdisent déjà d'arroser les pelouses, de laver les voitures. Et on n'est qu'au début du mois de juin, donc ca n'annonce pas spécialement des choses très encourageantes" nous précise notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen. Néanmoins, il y a moyen d'avoir un beau jardin même avec ces périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. "Quand on crèe un massif par exemple, un massif de plantes vivaces ou un massif d'arbustes, en choisissant des plantes résistantes à la sécheresse. On va devoir revoir notre façon de travailler le jardin. Ne plus travailler avec des plantes que l'on utilisait auparavant". Comment limiter les arrosages tout en ayant un beau jardin ? - © Xuanyu Han - Getty Images Il existe une quantité de plantes à mettre en place et qui résistent à la sécheresse. "Les plantes qui ont des feuilles très épaisses, ce que l'on appelle les plantes grasses, les sedums notamment qui sont très faciles de culture (photo). Quand on voit des plantes qui ont un feuillage un peu duveteux, un peu grisatre, comme les vivaces que l'on appelle "les oreilles de souris" c'est une protection contre une trop forte évaporation ce qui leur permet de résister aussi à pas mal de périodes de sécheresse" . En annuelles on peut semer le pavot de Californie ! Et bien d'autres telles la lavandes, l'ail d'ornement, la joubarbe....