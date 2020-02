Comment concilier Saint-Valentin et zéro déchet ?

Nous sommes à la veille du 14 février, fête de la St Valentin ! Et si, cette année, votre objectif était : un cadeau zéro déchet ? Et comment rendre le zéro déchet romantique ou plutôt comment être romantique en mode zéro déchet ? C'est la question à la laquelle tentent de repondre Laetitia Canu de IDELUX Environnement, Carine Bomal du BEP Environnement et Laetitia Canu de l'INBW

Fêtez "Saint Valentin" en mode Zéro Déchet ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Nous sommes à la veille du 14 février, fête de la St Valentin ! Et si, cette année, votre objectif était : un cadeau zéro déchet ? Et comment rendre le zéro déchet romantique ou plutôt comment être romantique en mode zéro déchet ? C'est la question à la laquelle tentent de repondre Laetitia Canu de IDELUX Environnement, Carine Bomal du BEP Environnement et Laetitia Canu de l'INBW

Pour cette Saint-Valentin, trouvez un cadeau zéro déchet !

Comment être romantique en zéro déchet ? Rien de plus simple : offrez un cadeau dématérialisé. Pas de belle montre cette année mais bien du temps. Le principe est de trouver un cadeau écoresponsable avec comme idée de collectionner les moments et non pas les choses.

Quelques idées - Le massage en duo : quoi de plus romantique ? Réservez dans un centre un soin et massage pour 2, cela vous fera un bien fou et ce moment restera un beau souvenir. - Le petit restaurant sympa ou si vous en avez les moyens un bon resto gastronomique : moment idéal pour discuter (en évitant les sujets qui fâchent, ce serait bête de se crêper le chignon ce jour là – on attend le 15 pour ça !). - si vous n’avez pas envie de sortir, cuisinez lui son repas préféré, sortez les bougies, bref sortez lui le grand jeu. Une règle d’or : on coupe les portables et on passe en mode connexion l’un à l’autre.

Offrez un abonnement en... salle de sport ! Attention que cela ne soit pas mal pris, le message n’est pas " chéri(e) l’obésité te guette " mais bien " allons ensemble faire du sport ce sera tout bénéfice pour notre santé, notre bien-être ". Pas de pralines cette année, on se met aux fourneaux et on prépare de délicieux cookies disposés dans un bocal en verre. Pour le côté esthétique, un beau ruban et ce cadeau gourmand vous fera marquer un max de points auprès de votre chéri(e).

Et sachez bricoler... - pour les bricoleurs et bricoleuses : fabriquez lui un objet comme par exemple un cadre photo avec des bouchons de liège, où encore dans un bocal en verre dans lequel vous mettrez une belle photo qui lui rappellera un beau moment (oui, sinon aucun intérêt…) - le bouquet de fleurs c’est quand même un grand classique mais attention on demande au fleuriste de composer un bouquet de fleurs locales et de saison (jacinthes, tulipes, renoncules,…) et surtout on ne les emballe pas de plastique.

En savoir plus C'est notamment via le site des intercommunales : Idelux, INBW et BEP Environnement.