Comment concilier collations à emporter et zéro déchet? - © artursfoto - Getty Images/iStockphoto

Utilisez vous des collations "zéro déchet"? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Les pique-niques et collations emportés pour l’école ou le travail sont souvent une source de déchets : bouteilles, canettes, papier alu, sachets… Il est pourtant simple de les éviter. Voici quelques astuces et recettes pour des collations zéro déchet. Et ce sont Laetitia Canu, Marie-Noëlle Minet et Carine Bomal qui nous les détaillent . C'est notre séquence Zéro Dechet !