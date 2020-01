Comment concilier achats en ligne et environnement ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence en collaboration avec Ecoconso.. Ce jeudi François Paquay nous conseille en matière d'achats en ligne et Environnement. De plus en plus de clients font leurs achats via le net . Quelques clics et plus qu'à attendre que le livreur sonne à la porte. Facile... mais pas sans effet sur notre environnement . Savez vous que les dépenses en ligne des Belges battent chaque année de nouveaux records ? 11 milliards en 2019 !. Et tout cela n'est pas écologique comme nous le confirme Francois ... Et pour en savoir plus c'est notamment via le site www.ecoconso.be