Comment choisir son café et sa machine à café écologiques ? - Vivre Ici Namur, Luxembourg et... Notre séquence en collaboration avec l'asbl ECOCONSO ... ... et en compagnie de Stéphanie Grofils, on vous conseille ce lundi dans le choix de votre café et machine à café écologiques ! Savez vous qu'en Belgique on consomme 135 litres de café, par an et par personne. Bien plus que de l'eau en bouteille et même que la bière. Il faut savoir que ces innombrables tasses de café quotidiennes ont un impact social et environnemental selon le café que l'on choisit. L'idéal, comme nous le confie Stéphanie, c'est un café à la fois bio et équitable !