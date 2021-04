Comment choisir des cosmétiques sains et écologiques ?

Et ce jour il est question de cosmétiques sains et écologiques ! "Quand je dis cosmétiques, je ne parle pas juste de maquillage, ça concerne les produits d’hygiène et de soin en général" nous précise Ann Wulf de l'asbl Ecoconso

Parce qu’il est possible de prendre soin de soi, de se pomponner, se laver, "tout cela en préservant d’une part sa santé (avec des composants sûrs, qui limitent les risques d’allergies, qui ne sont pas suspectés de perturber de le système hormonal par ex.) ; d’autre part l'environnement (sans ingrédients issus de la pétrochimie ou qui se dégradent mal et polluent l’eau)".

C’est la promesse de la cosmétique naturelle. Un excellent réflexe c’est de se dire que " less is more " ou " moins c’est mieux ". Au moins de produits utilisés, au mieux. "Il faut savoir que la législation autorise certaines substances, en limite ou en interdit d’autres. Mais les tests sont réalisés sur chaque cosmétique indépendamment. Pourtant, rien que le matin, on expose sa peau à environ 300 substances chimiques. Une crème pour le visage contient déjà une trentaine d’ingrédients, auxquels s’ajoutent savon, shampoing, déodorant, dentifrice, crème, maquillage… On cumule alors les doses. Et l’effet cocktail est peu étudié. Qu’arrive-t-il quand on mélange plusieurs produits ? On ne le sait pas car c’est rarement testé."

Moralité : on choisit quelques basiques, bien adaptés à sa peau et on évite d’accumuler un tas de flacons dans ses armoires. Même s'ils sont bio.

Il y a aussi certains produits simples qui remplacent très bien des formules complexes : de l’huile d’amande douce plutôt qu’une crème pour le corps, une eau florale comme tonique pour le visage, une huile végétale pour se démaquiller… Bonus : ces options sont souvent moins chères.