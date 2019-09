Comment bien se préparer à un entretien d'embauche ?

Comment se préparer un à entretien d'embauche ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une recherche d'emploi ou entretien d'embauche, cela ne s'improvise pas ! Il faut en effet être bien préparé . La première chose à faire c'est se renseigner sur l'entreprise qui recrute, et ce en allant à la pèche aux infos sur le net, sur les réseaux sociaux, ... Bien utilisés, ces réseaux sociaux peuvent être de véritables alliés dans une recherche d'emploi. Mais il faut absolument vérifier votre e-réputation, les information vous concernant diffusées sur le web. Un salon de l'emploi se tiendra à Arlon le 10 octobre où vous pourrez vous renseigner plus avant Ecoutez Ismérie Lepère, assistante en communication au Forem