Comment bien régler le chauffage ?

Les conseils pour bien régler son chauffage ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Il commence à faire un peu frisquet et les chauffages se rallument petit à petit. Beaucoup de personnes ont un thermostat chez elles. Avant d'entrer dans la pleine période de chauffe, c'est le bon moment pour consacrer un peu de temps à bien le programmer Même si le chauffage ne tourne que cinq à six mois par an, il consomme en moyenne 70 % de l'énergie dans un logement. Évidemment, isoler sa maison c'est le plus efficace car on aura moins besoin de chauffer. Mais bien régler le thermostat et les vannes thermostatiques peut aussi réduire la facture de quelques 30 %. Le thermostat c'est le chef. Il commande la chaudière. On y règle la température à laquelle on souhaite chauffer (= température de consigne) et il ordonne à la chaudière de fonctionner jusqu'à ce que cette température soit atteinte. Pour cela, il se base sur la température de la pièce dans laquelle il est installé (souvent le salon mais cela peut être ailleurs si on a un modèle mobile). Les vannes thermostatiques, elles, commandent l'entrée d'eau chaude dans chaque radiateur. Elles permettent donc de limiter la température dans chaque pièce et d'éviter de chauffer pour rien. On choisit la température et l'horaire. S'il n'y a personne à la maison en journée, on programme le thermostat sur 15 ou 16° entre 8h et 17h par exemple. Même chose pour la nuit. Et le matin, le soir et le week-end, quand on est là, on chauffe plutôt à 19 ou 20°. Pas besoin de régler ça chaque jour, on le fait une fois pour toutes en début de saison.