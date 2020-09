Comment aller travailler de façon plus écologique ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Comme chaque année depuis 2000, dans toute l'Europe, des dizaines de villes et régions se mobilisent dans le cadre de la Semaine de la Mobilité ! Et cela commence ce mercredi 16 septembre Notre séquence en collaboration avec l'asbl ECOCONSO aborde ce jour la mobilité et le travail. En moyenne, le Belge passe 1h20 par jour sur le chemin du travail. Avec au final beaucoup de stress et aussi beaucoup d'émission de gaz à effet de serre. Pas terrible pour le climat. Savez-vous que quand on fait ce trajet en voiture, on produit plus d'une tonne de CO² par an ! "Histoire de se rendre compte : on émet chacun 12 tonnes de CO2 en moyenne. Ça comprend toutes nos consommations sur un an (les transports, la nourriture, le chauffage, les achats…). Et si on veut atteindre l’objectif climatique qu’on s’est fixé en Belgique, on doit diviser ces émissions par 2 d’ici 2030. Donc comme on cherche à économiser 6 tonnes de CO2 par an, plus d’une tonne juste pour se rendre à son travail, ça montre que c’est un domaine où il est utile et efficace d’agir !" nous précise Ann Wulf Alors, que faire ? "Je suis venue aujourd’hui avec 4 suggestions. 4 stratégies pour alléger son trajet. Mais l’idée n’est pas forcément de remplacer du jour au lendemain sa voiture pour une de ces options. L’objectif c’est de diminuer le nombre de kilomètres parcourus et souvent, on y arrive en combinant ces solutions, en fonction des jours et de la situation. La première solution : télétravailler ! C'est dans l'air du temp. En 2018, 17% des travailleurs belges pratiquaient le télétravail régulier, souvent 1 ou 2 jours par semaine. Ensemble, ils évitaient plus de 9 millions de km par jour ! Évidemment, depuis le confinement ça s’est encore accentué. Maintenant ce serait environ 30% qui font du télétravail régulier. Et c’est aussi grâce aux employeurs, qui sont beaucoup plus nombreux à l’accepter et à proposer un cadre clair. Sinon, il y a une autre alternative, c’est de déménager pour se rapprocher de son travail ou de changer de travail pour le rapprocher de sa maison. C’est tout un choix de vie évidemment. Mais quel confort d’habiter à 10 minutes de son boulot ! Un quart des Belges vivraient à moins de 5 km de leur lieu de travail. Alors, autre solution : le vélo. Détails en compagnie d'Ann Wulf