Combattre l'ennui chez les jeunes durant les congés scolaires ou les laisser s'ennuyer...

Combattre l'ennui chez les jeunes durant les congés scolaires ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... En cette semaine de congés, votre enfant ne sait peut être pas très bien comment s'occuper... Quels sont les conseils pour combattre l'ennui et remplir la journée des jeunes ? Pour Adeline Dujardin d'Infor Jeunes , "l'ennui est une activité en soi !" "L'ennui est important dans le développement personnel, notamment parce qu'il permet de développer sa créativité". "S’ennuyer, ça permet aussi de se laisser aller vers ses pensées, de réfléchir, de faire le tri dans son esprit, et ce temps avec soi-même est très important" . "Laissez-les s'ennuyer, c'est bon pour eux". C'est un peu le conseil que l'on pourrait donner aux parents d'ados qui s'ennuient ! "Le problème, c’est que les jeunes aujourd’hui n’ont pratiquement plus le temps de s’ennuyer " comme avant ", puisque ils ont à portée de mains des stimulations permanentes, via leur téléphone, la télévision ou encore leur console de jeux. Donc d’une part, ils n’ont plus le temps de développer leur créativité puisqu’ils trouvent directement comment s’occuper, mais en plus, ces occupations (sur leur téléphone, devant la télé ou leur console) ne sont pas du tout reposantes. Ce sont des activités plus " excitantes " qu’ " apaisantes " pour l’esprit. Scroller les réseaux sociaux ça envoie un tas d’informations visuelles au cerveau … Ce qui n'est vraiment pas de tout repos. Infor Jeunes propose des exemples d'activités "reposantes pour le cerveau" : Aller se promener ou faire du sport ; Se retrouver avec des amis, sans que ce soit pour une activité en particulier mais simplement pour discuter, passer le temps ; S’asseoir dans un parc ou un endroit public assez fréquenté, seul ou accompagné, et regarder passer les gens, regarder la vie autour de soi ; S’occuper de ses animaux domestiques ou d'une association Lire, dessiner.... En bref déconnecter !