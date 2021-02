Coeur de Marie : savoir les cultiver ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Somptueuse vivace aux fleurs élégantes et colorées, le Coeur de Marie égaye nos jardins dès le mois de mai. Ancienne plante de ce que l'on appellait les "Jardins de Curé" le Coeur de Marie fait partie de la même famille que les pavots, les coquelicots malgré sa forme de coeur. Une plante que l'on offrait jadis à la St Valentin, issue de cultures en serre à ce moment là. Le Coeur de Marie est une plante originaire d'Asie. "Ce qui est intéressant de savoir c'est que le feuillage apparait relativement tôt, donc il ne faut pas le planter dans des endroits exposés aux vents froids puisque le feuillage apparait en mars/avril, il est encore un peu tendre. Il s'étend bien, il a un colori un peu bleuté donc il est très beau, très léger, donc dans un massif de fleurs, cela apporte de la légereté et puis fin avril, début mai c'est la floraision qui apparait et qui dure un bon mois" précise Marc. Des petites fleurs roses, parfois rouges, parfois blanches, tout en élégance ! Cette plante demande le soleil, du matin et du soir et il est facile de l'associer à d'autres végétaux . Détails en compagnie de Marc Knaepen.