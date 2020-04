CliPeDia : le site gratuit d'enseignement des sciences - mathématiques, chimie, physique, biologie

CliPeDia : le site gratuit d'enseignement des sciences - mathématiques, chimie, physique,... CliPeDia est un site internet couplé à une chaîne YouTube qui met gratuitement des leçons de science et de mathématiques à la disposition des élèves de l’enseignement secondaire. Le projet est conduit par Marc Haelterman, professeur de physique à l’École polytechnique de Bruxelles (ULB). La force de CliPeDia tient dans le développement d’une didactique moderne ancrée dans le numérique. Depuis sa création en 2014, le site a connu un succès grandissant, l’amenant à totaliser plus de 5 millions de vues avec 6.000 vues par jours en moyenne au début du mois de mars 2020. Les professeurs du secondaire sont de plus en plus nombreux à utiliser CliPeDia pour son efficacité dans la mise en oeuvre de la méthode d’enseignement dite de la " classe inversée ". Le site a récemment été référencé sur la plateforme e-classe du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de l’Enseignement). Depuis le début des mesures de confinement, l’audience de CliPeDia a doublé. En quelques jours, elle est effectivement passée de 6.000 à plus de 12.000 vues par jour. Cette évolution subite démontre la grande utilité de cette approche moderne de l’enseignement. Dans les conditions d’apprentissage difficiles imposées par le confinement, CliPeDia apparaît comme un outil d’enseignement providentiel pour les élèves du secondaire et leurs professeurs. Toutes les infos via le site www.clipedia.be ou via facebook Terry Lemmens a pris contact avec Marc Haelterman