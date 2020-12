Christian Joosten signe "Le Roi de la Forêt" aux Editions Weyrich - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Mystérieux meurtres en Ardenne... . Quand, sur les hauteurs de Vresse-sur-Semois, on retrouve à l’aube le cadavre de la femme d’un flic, c’est inévitablement lui le suspect. Quand un squelette vieux de trente ans refait surface, c’est toute une région qui sort de sa torpeur et se rappelle ses pires moments. Quand les rumeurs désignent un coupable, c’est la vie d’un homme que l’on décortique et qu’on offre à la vindicte. Pour se sauver, Guillaume Lavallée n’aura pas d’autre choix que de prouver son innocence Un premier ouvrage pour le Carolo Christian Joosten, paru dans la collection "Noir Corbeau" chez Weyrich Editions. Christian était l'invité de Vivre Ici ce vendredi