Chocolat et Gin.... dans le cadre d'un restaurant ephémère !

Saveurs d'Hiver - © Tous droits réservés

Et ce 6 décembre nous fêtons St Nicolas ! Et qui dit St Nicolas dit.... chocolat !

Diederick Legrain nous fait découvrir les production de "Ma Little Cuisine"

A travers "ma Little Cuisine" Edwige essaie de partager sa passion de la cuisine et de vous donner l’envie et des petits trucs pour l’accompagner dans une démarche "Zero déchet".

Toutes les infos via Facebook

Et si l'on vous parle de chocolat, c'est que Ma Little Cuisine est présente jusqu'au 18 janvier au "Saveurs d'Hivers" au Domaine de Béronsart mais pas que ! Détails ici

Et vous aurez aussi l'occasion de déguster du Gin, mais pas n'importe lequel, 100 % belge, 100 % wallon et Cinacien, le Gin Kin. Infos ICI

Jean Marc Decerf s'est évidemment prêté à la dégustation ....