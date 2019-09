Ces 7 et 8 septembre, ne manquez pas les Journées du Patrimoine ! Et c'est aussi pour les plus jeunes !

Ces 7 et 8 septembre, ne manquez pas les Journées du Patrimoine ! Et c'est aussi pour les plus... La 31e édition des Journées du Patrimoine aura lieu en Wallonie les 7 et 8 septembre prochains. Le thème de cette année est "Le Patrimoine se met sur son 31" ! L'ouverture des "Journées" aura lieu le 6 septembre, à partir de 21h, au Château de Seneffe, avec un spectacle féerique et une soirée dansante gratuites. Les visiteurs seront invités à découvrir 438 activités et à y prendre part. Parmi elles, dix sites, deux par province, ont été particulièrement mis en lumière et au coeur de nos province : la ferme de Wahenges à Beauvechain et l'Hôtel de Ville de Wavre (Brabant wallon), la synagogue d'Arlon et le Château de Jemeppe à Marche-en Famenne (Luxembourg) et, enfin, la grotte Scaldina à Andenne et la villa Solarium à Namur (Namur). Mais pas moins de 27 communes participent à l'événement en Brabant wallon, 44 dans en Luxembourg et 38 dans en province de Namur. Des dizaines d'activités ont été spécialement pensées pour les plus jeunes : quiz, chasses au trésor, visites guidées adaptées, contes, spectacles ... Découvrez les ICI Détails en compagnie de Charlotte Dumont