Certains secteurs ne connaissent pas la "crise" et sont à la recherche de collaborateurs !

Isabelle Hubert nous confirme que Certains secteurs ne connaissent pas la "crise" et sont à la... La recherche d’un emploi est complexe vu l’impact économique que provoque la crise sanitaire que nous vivons. "De nombreuses entreprises continuent d’assurer des missions indispensables au bon fonctionnement de notre société et ont besoin de renforts urgents" nous précise Isabelle Hubert chargée de Communication au Forem. "Durant ces semaines un peu spéciales, nos conseillers aux entreprises du Forem ont poursuivi leurs actions de soutien à distance auprès des entreprises en les aidant à trouver des candidats disposants des compétences attendues". "Les secteur de la santé et de l’action sociale (les services d’hébergement pour personnes âgées - maisons de repos ou de soins - personnes handicapées ou fragilisées) mais également des secteurs du transport et de la logistique, de l’industrie, du commerce alimentaire, de l’agriculture, de la fruiticulture et du gardiennage". Le Forem a mis en place un processus d’identification des offres d’emploi sur son site internet Dès que vous arrivez sur la HOMEPAGE du Forem, vous avez la possibilité d’accéder directement aux offres d’emploi urgentes. Le Code URGENT 2020 est repris devant chaque intitulé du profil recherché. Ces entreprises ont besoin de renforts urgents et j’insiste elles garantissent les principes de sécurité. Ce lundi 11 mai, 780 offres d’emploi identifiées URGENT 2020 sont disponibles sur le site du Forem et sur le site, en accédant aux emplois urgents, vous pourrez également accéder aux actions des partenaires tels que la plateforme solidaire wallonne de l'Aviq ou encore la plateforme jobs.easy-agri du collègue des producteurs et de la Fédération wallonne horticole. www.leforem.be