Carnet rose chez les loups !

Naissance de louveteaux ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/05/2020 La louve Noella a donné naissance il y a quatre jours à des louveteaux .. "C'est une bonne nouvelle ! " nous dit Virginie Hess de Natagora ! "En 2019 on accueillait la louve Naya en Flandres, elle venait d'Allemagne. Elle a été vite rejointe par un mâle Auguste. Ils ont des petits. Malheureusement la louve a été victime de braconnage et les petits sont morts nés ! Quelques mois plus tard une autre louve fait son apparition sur le même territoire, baptisée Noella. Noelle et Auguste viennent donc d'avoir des petits louveteaux, dans un camp militaire. Ils sont donc bien protégés .Les autorités sont très attentives ! " "On sait que dans les Fagnes il y a le loup Akela qui est là depuis un moment et il semblerait qu'un autre loup vient d'arriver et ce serait une femelle. Et qui sait qu'un jour on pourrait avoir notre petite meute wallonne (..) le loup n'est pas dangereux, il ne représente aucun danger pour l'homme, il a toute sa place dans notre environnement et il est indispensable à l'équilibre de nos forêts et notre écocystème". Natagora s'attelle à tout mettre en oeuvre pour que cette cohabitation avec l'homme se passe le mieux possible et ce notamment avec les agriculteurs et éleveurs. Plus de détails en compagnie de Virginie Hess contactée par Jean-Marc Decerf.