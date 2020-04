Carnet rose aux Grottes de Han ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/04/2020 Le domaine des Grottes de Han est fière de nous annoncer la naissance de deux gloutons ! ousin du blaireau le glouton est un gentil mammifère disparu chez nous depuis plusieurs siècles ! C'est donc un événement historique qui s'est produit tout récemment au domaine des Grottes de Han. Skally, la femelle glouton du Parc, a mis au monde deux petits ! Après 2 mois passés en tanière avec leur mère à l’abri des regards, ils ont enfin sorti le bout de leur museau Une naissance exceptionnelle en Belgique dont tout le Domaine se réjouit. "ces petits ont déjà bien grandi. Ils ont 12 semaines, le mâle fait 3kg6 et la femelle 3kg2, on a fait un check up et tout va bien". Terry Lemmens à contacté Anthony Kohler responsable de la réserve du Domaine.