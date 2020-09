Caravane du Rire et Caravane de la Chanson à Bastogne ce 20 septembre

Bruno Coppens .. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/09/2020 Quand la culture se déconfine enfin ! Le Centre culturel de Bastogne vous offre votre première sortie de la saison ! Les Caravanes se déploient en quelques minutes pour se transformer en mini-scènes de spectacle en plein air au cœur du Parc Elisabeth. Une façon un peu plus légère d’amener la Culture à nouveau dans notre quotidien. Et pour couronner le tout, c’est le Centre culturel qui vous offre votre première sortie culturelle de la rentrée car l’événement est gratuit ! A l'affiche dès 16 H Bruno Coppens avec "Ma déclaration d'humour".. "Il y a un petit podium (devant la caravane) et les chaises sont là, on est à 150 . Les gens, je pense qu'ils ont besoin de sortir, d'être ensemble, rire et moi j'adore le plein air, il y a moins de codes, on n'est pas au théâtre et donc c'est beaucoup plus libre, il y a du bruit extérieur, il ya des gens qui se demandent 'c'est quoi c'afère là". Je trouve cela assez génial. Du coup les gens parlent plus facilement avec l'artiste, il y a un beau contact" nous confie Bruno Coppens. Bruno vous parlera de notre beau pays et des extraits de "loverbooké" et de "andropause" infos https://centreculturelbastogne.be