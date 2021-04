C'est le moment des semis au potager (enfin dès que les températures remonteront !)

Les conseils de Marc pour réussir vos semis ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Comme chaque vendredi, notre rendez-vous jardin en compagnie de Marc Knaepen qui nous conseille quant aux semis au potager "On nous annonce du gel pour la semaine prochaine, n'empêche, c'est la pleine période pour faire les semis surtout les semis de potager, c'est quelque chose de très important dans un jardin . Ca nous permet de nous nourir de plants de légumes qui sont sains" nous précise Marc. Le semis en place peut se faire à partir de la mi-avril, voire fin avril "et là on peut semer en ligne ou à la volée, même si je n'aime pas trop à la volée parceque là quand il faut faire de l'entretien cela devient très compliqué alors qu'en lignes c'est facile de nettoyer, de biner, d'arroser et de passer entre les lignes, sans trop tasser le sol bien sûr". Vous pouvez aussi dès à présent faire des semis sous abris, non chauffés, dans une serre ou dans des couches "Là ce sont pour les plantes, les légumes qui sont un peu frileux, qui supportent des gelées de - 2, -3, mais pas plus et sous abris chauffés, ce sont les légumes qui demandent de la chaleur, comme les tomates, les aubergines, les concombres, les poivrons qui demandent une températures entre 18 et 20 degrés de manière régulière. C 'est très important de garder une température régulière pour avoir une bonne germination". Au niveau semis, plusieurs choses à respecter "1. c'est la profondeur de semis. Ca c'est extrêmement important. La profondeur de semis, si l'on a des graines qui sont fines on va les semer quasiment en surface, on va les recouvrir très légèrement. Plus les graines sont grosses plus il faut les enterrer. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le recouvrement idéal pour une graine, c'est le double de son épaisseur. De toute façon il vaut mieux couvrir trop peu que trop !"