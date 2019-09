Marc Knaepen nous conseille pour une jolie pelouse - Vivre Ici Namur Luxembourg et Brabant wallon -... Le début d'automne, période (normalement !) plus humide, propice à la pousse rapide de votre pelouse ! Septembre/octobre et mai, deux périodes favorables au semis ou renouvellement de la pelouse ! La terre est plus humide, donc plus facile à travailler. De plus les pluies sont plus fréquente, la température idéale. Les bonnes conditions pour une pousse rapide. Plusieurs types de gazon sont disponibles en fonction de l'usage. Ecoutez les conseils de notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen