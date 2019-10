C'est le moment de planter une ... haie !

Installer une haie dans votre jardin, en bordure de terrain... c'est apporter la vie au jardin Et c'est important. Une condition : choisir les bonnes essences et prendre des espèces indigènes. Exit les thuyas, les lauriers cerises et autres exotiques qui envahissent et stérilisent l'espace public !

La haie vivante est toujours locale. Un haie indigène est une véritable autoroute pour la biodiversité ! Planter une haies aux espèces diversifiées qui vous offriront des floraisons printanières et estivales, qui nourriront les oiseaux l'automne venu ! Aubépine, pruneliers, églantiers, néflier, cornouiller, noisetiers, fusain, viorne....

Ecoutez les conseils prodigués par notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen