C'est le moment de planter les bulbes printaniers

L'automne est tout proche et le moment de planter ses bulbes printanier approche à grand pas ! "On peut déjà en trouver en jardinerie, donc c'est le moment de faire son choix, c'est maintenant qu'il faut aller faire son petit tour" précise Marc.

Comment choisir ? "La première chose a vérifier c'est l'état sanitaire des bulbes. S'il a des traces de blessures, s'il y a des moisissures, ne pas les acheter ! Ils doivent être très fermes, bien durs ! De cette manière là on est sur que le bulbe n'a pas de problème et n'aura pas de problème par la suite". Et choisissez les bulbes les plus gros !

La plantation : "les bulbes demandent un sol bien aéré (..) quand on plante les bulbes avant la mi-novembre on est sur que les bulbes vont former leurs premières racines avant l'hiver, donc ils vont être plus solidement ancrés dans le sol si le sol a bien été ameubli" Il est donc important de bien ameublir le sol et s'assurer qu'il est bien drainé. Si vous n'avez pas l'occasion de planter maintenant, stocker vos bulbes dans un endroit sec et frais !

La profondeur : crocus et perce-neige, entre 5 et 6 cm; les jacinthes, 10 cm ; les tulipes entre 13 et 15 cm.