C'est la saison du ... brame du cerf

Virginie Hess nous parle du ... brame du cerf - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence en collaboration avec "notre raconteuse de nature"... Tous les ans, le brame du cerf est une période très attendue par les passionnés du cerf et de nature. Le mois de septembre est justement la bonne période de l’année pour les observer et pour les écouter. "Il (le brame !) commence un peu plus tôt, parce que avec la canicule que l'on a connue ca a un eu accéler les choses. Notre Roi des forêts est en pleine période des amours" nous précise Virginie. "Ce brame est marqué en fait par un changement d'attitude chez la biche qui va entrer en chaleur et c'est justement provoqué par des changements de température, l'humidité, la lumière du jour qui diminue, etc et donc tout cela va rendre nos biches fécondes et donc elles vont appâter quelque par les cerfs qui le reste de l'année sont assez solitaires finalement. Les biches vivent de leur côté en harde. Les cerfs vivent de manière plus discrète et puis au moment où les biches entrent en chaleur ils vont sortir de leur cachette, ils vont se montrer et bien se montrer vu qu'ils vont rejoindre leur place de brame pour aller s'imposer, réunir leurs harems pour se reproduire un maximum et assurer leur descendance et puis surtout montrer aux autres cerfs qu'ils sont les chefs! " Beaucoup de gens sont fascinés par ce rituel d'où cette offre croissante de sorties nocturnes à l'écoute du brame du cerf, dans nos provinces, de Luxembourg, de Liège ou encore de Namur. Ecoutez Virginie