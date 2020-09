C'est la saison des.. champignons !

A la cueillette des champignons ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 29/09/2020 Après un été exceptionnellement chaud et sec, et surtout, après les pluies de ces derniers jours, les champignons font leur apparition ! François Zabus habite la région de Libramont, il est guide nature et spécialisé dans le merveilleux monde des champignons. Il était en nos studios ce mardi.. "J'ai personnalisé cette approche des champignons en faisant jouer la nature aux gens pour qu'ils comprennent bien ce qu'est un champignon et comment ils vivent" nous précise-t-il. Les visites guidées de Francois, c'est un peu comme un ... spectacle "Cette façon de faire a d'abord été faite pour intéresser les enfants mais au fil du temps, je me suis rendu compte que les adultes adoraient également (...) on joue la nature, c'est à dire, par exemple pour montrer la relation entre l'arbre (et le champignon) et bien on fait un mariage, voilà ! on fait un mariage dans la "Cathédrale de Sylvanie". Le pic des champignons c'est un peu entre le 15 septembre et le 15 octobre. Mais avec les périodes de canicule successives, le champignon souffre et lorsqu'il va pouvoir se reproduire, il va le faire en masse. Avec les pluies de ces derniers jours il y a eu un "choc thermique" qui va permettre la poussée des champignons en nombre dans les prochains jours ! La cueillette... On ne cueille pas un champignon n'importe comment. "Il y a déjà le concept 'champignon'. Monsieur "Tout le Monde" quand on dit champignon, pour lui c'est la partie aérienne. Or, en réalité le champignon proprement dit c'est ce qu'on appelle le mycelium qui est dans le sol et la partie aérienne c'est la fructification du champignon". Au niveau cueillette "ce qui est important, c'est de ne pas déranger le champignon proprement dit, qui se présente sous forme de filament dans le sol et moi, personnellement, je le dévisse tout simplement. Ce qui est important c'est de ne pas déranger le mycelium. Important aussi quand on cueille un champignon, c'est de prendre l'entiereté parce que à la base du pied il peut y avoir certains éléments qui vont permettre de l'identifier". Si vous utilisez un couteau pour vos cueillette, évitez de laisser du pied afin que la moisissure ou la pourriture ne s'installe et ne décime le mycélium. Coupez le à ras de terre. Et ne vous lancez pas dans la cueillette et la consommation de champignons sans vous être bien renseignés auparavant ! Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée François Zabus Sachez encore que François organise deux balade découverte au départ du Centre Touristique de Daverdisse, ces 3 et 17 octobre à 13H (réservations obligatoire au 084 315 992 - port du masque) et à Freux (Libramont) le 18 octobre à 10H, réservations au 061 223 987