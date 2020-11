C'est bon c'est wallon , boutique en ligne - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Lancé ce lundi 23 novembre, les consommateurs peuvent retrouver tous les produits des producteurs du plus grand marché des produits du terroir wallon sur une toute nouvelle boutique en ligne www.shop.cbon-cwallon.be Une large gamme de plus de 200 produits issus du terroir wallon et des 4 coins de la Wallonie à mettre dans son frigo ! Et cerise sur le gâteau; livré à domicile ! Le terroir n'aura jamais été si proche. L'occasion en cette période de crise sanitaire, de garder le contact avec eux et de fidéliser une clientèle déjà bien acquise avec les événements physiques. Détails en compagnie de Julie Wery