By Night, mode et création ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 02/02/2021 Elle s'appelle Nathalie Denys, elle vit en Brabant wallon, elle est graphiste de formation, passionnée de couleurs et de motifs ... Elle est teinturière professionnelle. Autodidacte en couture et tricot, ces 2 passions qu'elle pratique depuis 10 ans sont devenues ses moyens préférés d'exprimer sa créativité à tel point que c'est à présent sa profession. "Je teins la laine exclusivement avec des plantes et.. des insectes" nous confie-t-elle. Le tricot de nouveau à la mode ? "Ca a fort évolué. Les gens osent en parler de plus en plus. Les gens ont envie de revenir aux choses faites elles-memes, savoir d'où vient le produit qu'il porte et le plaisir de le faire soit-même". Portrait dans votre émission Vivre Ici. Ecoutez Nathalie ! Et pour en savoir plus : https://www.bynightcreations.com/ Mais également via YOU TUBE