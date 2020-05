Bientot la reprise des "Balad'ânes" à Sautour !

Les Balal'ânes à Sautour ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/05/2020 Le secteur du tourisme subit de plein fouet la crise actuelle. Les Baladanes de l’Hermeton n’échappent pas à la règle. Le carnet de réservation reste désespérément vide. Les perspectives de déconfinement devraient fondamentalement changer nos habitudes de voyage. Il faudra re-localiser ses loisirs et ses vacances. Les randonnées organisées à Philippeville par Karl Bondroit semblent tout à fait s’inscrire dans cette logique d’un retour à la simplicité, au calme, à l’authenticité. Pour Karl Bondroit, responsable des "Balad'ânes de l'Hermeton" à Sautour, ces balades "sont une invitation à retrouver la lenteur, la simplicité, l'authenticité, se retrouver soi, retrouver sa famille avec un un animal vraiment apaisant ". Actuellement les activités n'ont pas encore repris à Sautour, mais Karl espère reprendre dès la prochaine étape de processus de déconfinement "j'espère que l'on pourra ouvrir . Les demandes commencent à arriver. Les gens se demandent pourquoi je ne peux pas accueillir puisque c'est une activité de plein air, je ne mixte pas les publics, j'accueille des groupes familiaux, des groupes d'amis. Ils partent seuls avec l'âne. A mon avis ca ne saurait tarder mais actuellement je ne peux pas encore accueillir le public". "Il n'y aucun contact. On accueille le public en plein air. Il va vers le troupeau, choisit son âne. J'explique. Je confie une carte préalablement désinfectée ou si possible ils peuvent prendre leur GPS. J'envoie un QRCode qui permet de charger l'itinéraire. Ce sont des activités très sécurisées" Complicité avec les ânes ! "Je ne loue pas une bicyclette ! C'est un animal et il y a des principes de sécurité à respecter. Dans un premier temps, lors de la réservation, j'envoie un document qui va résumer ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien. Tout cela est répété sous forme d'une initiation qui va précéder la balade et qui dure environ une demi heure. C'est tout un rituel de construction de la relation de confiance entre l'homme et l'animal (...) l'idée est que lorsque je remets la longe pour que les personnes partent avec l'âne, elles partent en toute confiance avec l'animal et je dirais réciproquement. Et plus la balade va durer, plus la relation va s'établir". Pour toutes informations, c'est via le site BALADANES