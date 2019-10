"Bien naître" : la 2e édition à Ciney Expo ces 19 et 20 octobre

La deuxième édition du salon « Bien Naitre » aura lieu ce week-end au Ciney Expo. Un salon entièrement consacré à la naissance respectée et au bien-être des parents et de leurs bébés.

C’est lors de son dixième anniversaire, en 2018, que l’Association Francophone des Doulas de Belgique a souhaité rassembler des acteurs qui répondent aux attentes des futurs et jeunes parents désireux d’une approche plus respectueuse de la grossesse, de la naissance, de la parentalité, de la petite enfance.

A cette occasion que l’AFDB (l’Association francophone des Doulas de Belgique) a décidé de mettre sur pied le salon "Bien-Naître" qui est un espace de rencontres et d’informations pour les parents qui souhaitent découvrir les multiples facettes de la naissance respectée. Il est la réponse évidente d’une volonté croissante des mères et pères de retourner à la source, de mettre au monde et d’élever un enfant en parfaite harmonie avec son corps et la nature. La naissance respectée est au cœur de l’autonomie de la femme à mettre au monde son petit, elle répond à ses besoins, à ceux de son partenaire et de l’enfant en devenir.

L’association espère de tout cœur, que cette deuxième édition vous donnera entière satisfaction car quelques doulas membres de l’association travaillent dur pour mener à bien ce projet. Quoi qu’il en soit, vous avez rendez-vous les 19 & 20 octobre 2019 pour découvrir les exposants, les conférenciers, les animations, les ateliers… pour simplement profiter, échanger, transmettre, apprendre et graviter autour de la naissance respectée.

Le programme complet ici

www.salonbiennaitre.be