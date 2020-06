Bien gérer sa pièce d'eau au jardin durant l'été - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Une pièce d'eau, un élément important dans le jardin ! "C'est un élément décoratif et aussi un élément de biodiversité parce que c'est une vie totalement différente, mais c'est un espace dans le jardin qu'il faut pouvoir gérer de manière correcte et surtout quand il fait très chaud" précise Marc Knaepen. Attention aux algues ! "Ce que l'on va voir apparaitre en premier ce sont les algues. C'est un peu "la mauvaise herbe" des pièces d'eau. Dans certains cas, si l'eau est suffisamment chargée en matière nutritive, les algues vont prolifer et on aura une eau entièrement verte, un peu style soupe aux pois". Réaction ! "La première réaction est dire 'je vais mettre un filtre, un UV' mais il faut savoir que les UV que l'on installe dans les pièces d'eau pour éviter les algues, ils ne font pas de différence entre les microorganismes qui sont nécessaires pour l'équilibre de la pièce d'eau et les algues que l'on essaie d'éliminer donc ils éliminent tout ! L'équilibre dans une pièce d'eau, on ne l'obtient jamais en travaillant de cette manière. Donc on va plutôt favoriser la plantation de plantes filtrantes, oxygénantes". Il y a besoin d'oxygène dans l'eau pour les organismes qui y sont présents. Si on a des poissons, surtout pas trop de plantes oxygénantes, sinon c'est la catastrophe". Les plantes oxygénantes sont indispensables notamment pour les batraciens ou les insectes. Il faut absolument éviter de planter l'Elodée du Canada (très à la mode tout un temps) considérée aujourd'hui comme une plante exotique envahissante. "Ces plantes là au bout d'un certain temps, elles remplissent complètement l'étang et on arrive à une asphyxie totale de la pièce d'eau, donc il faut les éliminer, donc l'élodie, on oublie. La meilleure plante oxygénante c'est ce que l'on appelle du Cornifle (photo). Ca se met en place maintenant. Une poignée par m3. Dès que l'on dépasse ce volume, il faut les enlever et comme ce sont des plantes qui ne sont pas enracinnées, on prend un rateau, on enlève les plantes qui sont en surplus et on met ca sur le compost ! Sachez que l'on peut bien sûr oxygéner l'eau de manière artificielle, surtout si la pièce d'eau comporte des poissons. Ceux-ci ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et attention, pas trop de poissons !