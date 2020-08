Bien gérer sa consommation d'eau au potager et au jardin

Notre invitée ce jeudi est Virginie Hess dont vous pouvez suivre l'actualité de chroniqueuse "nature", modératrice de débats et animatrice d’événements en lien avec l'environnement. A voir notamment via youtube "raconteuse de nature"

Et pour ce premier rendez-vous de la saison, Virginie nous conseille dans la gestion de notre consommation d'eau. "C'est un sujet d'actualité. On fait face à des sécheresse de plus en plus intense, de plus en plus récurrente et donc on doit tous prendre nos responsabilités par rapport à la préservation de cette précieuse.

Le petit geste: gérer sa consommation d'eau au jardin et au potager de manière plus raisonnable. Les astuces de Virginie : " Un petit réflexe à avoir, c'est essayer de récupérer l'eau de pluie (..) on installe un tonneau pour récupérer l'eau par les gouttières (...) arroser le soir (...) s'il pleut au moins 5 mm sur la journée, ce n'est pas nécessaire d'arroser. Vous pouvez aussi pailler le sol avec de la matière de récup comme les broyats de rameaux.. "

Apprenez à connaitre vos plantes. Certaines ont besoin de moins d'eau que d'autres donc il faut un arrosage différencié. Une gestion subtile de l'arrosage.

Ecoutez Virginie Hess