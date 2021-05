Bicentenaire Napoléon en Basse Sambre / Expo-Conférence à Aiseau-Presles - Vivre ici Namur,... La seule expo conférence de notre région : "Soldats de la Basse-Sambre sur le front des conflits" Le conférencier, c'est Achille Verschoren. Âgé de 23 ans, il est actuellement en 2ème Master en Histoire à l’UC Louvain-La-Neuve il ambitionne de faire un doctorat en histoire Il est chargé, notamment, des stages mémoriels sur Waterloo chez les Castors. Il est reconstituteur et, à ce titre, a participé à plusieurs reconstitutions historiques des batailles de Napoléon batailles Leipzig et Craonne et bien entendu à Waterloo, notamment dans l’artillerie, l’infanterie française au 7eme de ligne, mais également, au 2ème régiment d’infanterie de ligne/landwehr de Poméranie. Il a déjà publié dans les Cahiers de Sambre et Meuse. Ecrits présentés en conférence, à l’Administration Communale d’Aiseau-Presles. Il a, également, participé à l’accueil la délégation Allemande lors de la commémoration de la bataille d’août 1914 de la Belle-Motte. Ferme des Castors ce dimanche 9 mai conférence dès 10H30 et exposition durant l'après midi ! Toutes les infos sur : http://www.castor.be/node/323