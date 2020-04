Bernard Depoorter, styliste wavrien s'est lancé dans la création de masques - Vivre ici Namur,... Bernard Depoorter, couturier-créateur de la Maison de Couture Bernard Depoorter consacre sa vie à la création. À l’aide de ses crayons, il cherche à définir les courbes harmonieuses et gracieuses du corps féminin tout en apportant un savoir-faire de qualité. Il privilégie l’élégance naturelle de la femme qu’il pare de matières rares et noble. Au moment du confinement Bernard travaillait dans la création de sa prochaine collection.. mais voilà confinement oblige, le styliste a dû mettre ses projets entre parenthèse . Et pourquoi ne pas consacrer ce temps à la bonne cause ! En compagnie de sa compagne d'origine chinoise Bernard s'est lancé dans la confection de masques en tissu sur base d'un modèle acheté en pharmacie en Normandie. "J'ai mis de côté toutes mes priorités artistiques et au niveau de mes commandes et avec ma fiancée chinoise on s'est rendu compte dès le début de l'épidémie en Chine que cela allait arriver chez nous (...) il fallait préparer quelque chose, nous est venue à l'idée d'étudier les masques"... Ecoutez Bernard contacté par Terry Lemmens.