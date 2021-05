Benoit va parcourir plus de 100 km... .en courant et pour la bonne cause ! - Vivre ici Namur,... Il s'appelle Benoit Marquet, il vit à Clermont (Walcourt) et le samedi 15 mai il s'élancera de Rivière (Profondeville) pour une course à pied, et ce pour la bonne cause Départ de Rivière le 15 mai "Je vais d'abord aller par Profondeville, puis je vais me diriger vers Mont-Godinne, redescendre sur Yvoir et après je vais direction la Vallée de la Molignée, Maredsous, Maredret et ensuite je redescends dans la Vallée de l'Hermeton " nous précise Benoit, invité de Vivre Ici Cette marche est en fait un ... plan B "En fait je devais partir mercredi prochain dans les volcans d'Augergne parceque j'étais inscrit à une course qui s'appelle Volvic Volcanic Experience (...) mais qui a été annulée" Benoit courra donc chez nous et ce pour une bonne cause "En fait moi je suis professeur d'éducation physique, donc forcément je travaille avec des enfants (...) ce sera donc au profit des enfants parceque de part mon boulot j'ai déjà eu malheureusement l'occasion d'être confronté à des enfants gravement malades avec parfois même des issues fatales, et je suis toujours scotché, émerveillé par le courage que ces enfants là ont et donc je me suis dit 'si je peux faire quelque chose pour eux'. Il s'agit donc de DESTINATION LA VIE Mais aussi pour l'association LET'S GO Ecoutez Benoit Marquet Et si vous souhaitez apporter votre contribtion c'est via le site LEETCHI et pour suivre Benoit c'est notamment via la page facebook BEN IRA COURIR