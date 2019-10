Benjamin Ghislain, le mentaliste ce 19 octobre à Dinant

Benjamin le Mentaliste sera sur la scène du Centre Culturel de Dinant ce 19 octobre .. - Vivre ici... Sur scène, un homme parle du pouvoir de l’esprit et explore, démonstrations à l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain. Sixième sens ? Intuition ? Divination ? Réalité ? Illusion ? Le mystère reste entier ! Un regard, un mot, un geste seront pour lui comme un livre ouvert sur vos pensées… N’essayer pas de résister, il est déjà trop tard ! Et n’oubliez pas : ce n’est qu’un jeu ! A ne pas manquer ce 19 octobre à 20 H Entrée 18 euros. Prévente 15 E (jusqu'au 16/10) Jean Marc Decerf à contacter Benjamin Ghislain. Et notez encore que Benjamin présentera son nouveau spectacle (Elementaire) le 25 janvier prochain au Delta !