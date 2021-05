Belle reconversion dans le maraichage pour cet habitant de Hour - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Alexandre Pochet vit à Hour, petit village de l'entité de Houyet. Cet indépendant dans le domaine de la construction s'est reconverti dans le .... maraichage. "Les Jardins d'âme Hour" est le nom donné au projet d'Alexandre. "Ce que je faisais ne donnait plus de sens à ma vie" nous confie Alexandre Pochet. "J'avais besoin de me reconnecter à quelque chose de plus essentiel , le travail de la terre (...) je suis parti d'un livre complètement blanc ". Après plusieurs formations notamment en permaculture, il se lance et c'est ainsi qu'à ce jour il exploite une quarantaine d'ares à Hour "On travaille selon les principes de l'agro-écologie, il n'y a aucun intrant chimique qui entre au jardin et notre objectif c'est vraiment de nourrir la faune et la flore et favoriser la biodiversité en couvrant nos sols " Depuis cette année, 30 ares en sus à Mesnil-l'Eglise (Houyet) Ecoutez Alexandre Pochet Et sachez encore qu'un marché paysan est organisé le 16 mai prochain Toutes les infos via le site Jardins d'âme Hour