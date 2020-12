Belle reconnaissance pour le jeune chef Stefan Jacobs - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Malgré le contexte difficile pour le secteur Horeca, le Guide Gault&Millau n’a pas dérogé à son annuelle remise des prix. Une dix-huitième édition présentée virtuellement mais qui a soufflé un vent de bonne humeur chez nos chefs… Et parmi ceux ci, Stefan Jacobs qui a ouvert en compagnie d'Aurélie Lempool son restaurant "Hors Champs" à Ernage (Gembloux) il y a un peu plus d'un an. Le jeune chef a relevé un double défi : tenir la barre après des mois d'installation et de travaux dans sa belle ferne à Ernage. Il vient donc d'être déclaré "Jeune chef de l'année". Il était l'invité de Vivre Ici ce jeudi