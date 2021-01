Bégonia tubéreux ? Bégonia annuel ?

Les conseils de Marc Knaepen en matière de bégonia - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence jardin en compagnie Marc Knaepen Il est question ce jour de jolies fleurs estivales : le bégonia. "C'est une plante qui demande à être mise en route très tôt dans la saison" précise Marc. Sachez qu'il existe deux types de bégonias : le tubéreux "qui démarre à partir d'un tubercule" et les bégonias annuels "qui eux, après la première gelée sont à mettre sur le compost" . Le bégonia tubéreux "ce sont des bégonias que l'on va mettre en végétation début mars avant de les installer à l'extérieur (...) cette végétation va démarrer progressivement, il faut une température de 15/20°. On va voir apparaitre de toutes petites feuilles sur le tubercule, on va le laisser à l'abri du gel, on va les laisser se développer et on les mettra en place à partir de la mi mai ou à la fin mai si l'on habite en province de Luxembourg. Concernant les bégonias annuels, on peut les multiplier par semis ou, plus facile, acheter des petites plantules sur le marché. Le semis n'est pas évident tellemment les graines sont fines (500 000 graine dans 1 gramme !). "C'est la raison pour laquelle les producteurs les enrobent avec un peu d'argile" Détails en compagnie de Marc Knaepen