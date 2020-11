"Balles et Masques" le nouvel ouvrage du dessinateur Pad'R

Pad’R, le dessinateur spécialisé sport et foot, revient en cette fin d’année si particulière avec un nouveau recueil. Son titre ? Balles et Masques, jeu de mot évidemment inspiré du contexte dans lequel nous sommes tous plongés depuis le mois de mars.

Un album rempli d’inédits inspirés par une actualité sportive entachée par la crise sanitaire. Un regard tantôt drôle, tantôt tendre sur la situation. Mais ce n’est pas tout : Pad’R en a profité pour mettre 7 grandes stars belges du sport à l’épreuve, au profit de Viva For Life…

Le dessinateur nivellois était notre invité ce jeudi. Balles et Masques fait également la part belle au Croquis Challenge "A la base j'avais sorti le livre Croquis a la fin du confinement . J'expliquais aux lecteurs comment dessiner par exemple Franky Vercauteren, Preudhomme et même des politiques. Et de là on s'est dit 'pourquoi on n'irait pas voir les personnalités sportives en leurs proposant de se dessiner eux-mêmes et de mettre en vente leurs originaux pour Viva For Life ?'

Et c'est ce que l'on a fait . On a eu Michel Preudhomme qui a tout de suite accepté. Les autres se sont enchainés (...) c'était à chaque fois de chouettes et grands moments".

Ecoutez l'intégralité des interviewes qu'il nous a accordées.

L'ouvrage" Balles et Masques" est sorti aux Editions Chronica