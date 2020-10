Balade gourmande à Namur : à la découverte des plantes comestibles

L'univers des plantes reste encore inconnu du grand public. Et pourtant, ce qui peuple nos jardins et forets a énormément de bienfaits. Saveurs culinaires, vertus pour la santé, réduction des impacts de la pollution... L'ASBL Cuisine Sauvage de Namur vous emmène explorer les sentiers à la découverte des plantes sauvages comestibles.

Accessible à tous, même aux novices, la balade a pour objectif premier de se reconnecter à la nature dans un parcours interactif. Les guides vous apprend ensuite à reconnaître une dizaine de plantes comestibles et dans quelles recettes les utiliser. Compétent et passionné, le guide invite les participants à cueillir, sentir, goûter et à partager leurs conseils cuisine.

Destinée au public à partir de 12 ans , l'activité dure 2h30 et s'étend sur un circuit d'environ 1,5 km. Des livres de recettes seront remis en fin de parcours pour les participants.

Informations pratiques

Dimanche 24 octobre à 14h30

Réservations obligatoires

9€