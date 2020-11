Automne au potager : que faire ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 18/11/2020 Profiter des quelques rares belles journées que nous offre cet automne pour préparer votre potager pour la saison prochaine. Alors que peut on faire actuellement ? "Il n' y a pas mal de choses à faire" nous précise Laura Vlémincq de Nature et Progrès. "Pour ceux qui laisse en terre bon nombre de légumes qui supportent le froid un inspection régulière va être importante en ce qui concerne les prédateurs et les maladies. Il faut faire très attention au mulot qui apprécie énormément vos légumes racines comme les carottes . Si vous voyez qu'une racine est rongée, il faut mettre en place des mesures répulsives très rapidement et une astuce très simple, c'est de déverser du purin de sureau dans la galerie creusée par les mulots et ils diparaitront" Comment combattre les maladies hivernales ? "Elles sont généralement dûes à un exces d'humidité. Donc si vous constatez des dégâts de pourriture sur certains de vos légumes, éliminez les le plus vite possible pour éviter la propagation. Et de nouveau, une astuce assez simple : c'est de pulvériser les légumes restants de décoction de prêle, ail, oignon ou même encore de lait demi-écrèmé". Détails en compagnie de Laura