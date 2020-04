Au parc Chlorophylle on s'impatiente aussi ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le Parc Chlorophylle est un parc à thème consacré au milieu forestier situé à Dochamps (Manhay) en province de Luxembourg. Le Parc Chlorophylle c'est 33 attractions en bois avec la passerelle dans la cime des arbres, nouveautés ! "nous sommes dans une zone protégée, Natura 2000, il y a eut des mesures trsè strictes à suivre . C'est bien pour tous les publics et les écoles" nous confie José Burgeon, directeur du parc. Le souci, comme dans beaucoup d'endroits , le Parc est fermé. "On essaie avec un peu d'imagination de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses . Il y a une action actuellement sur Facebook. On paie 8 euros par adulte, le deuxième adulte est gratuit et c'est pareil avec les enfants, 6 euros (...) on espère reprendre au plus vite". Les ouvriers sont bien sur au travail, peinture, nettoyage, entretien... le Parc Chlorophyle attend avec impatience sa réouverture !