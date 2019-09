Attention aux plantes invasives ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/09/2019 On en parle depuis plusieurs années : certaines plantes, aussi jolies soient-elles, ont envahi nos jardins et nos campagnes ... Qu'entend-t'on par "plantes invasives " ? Il s'agit en fait des plantes qui ne sont pas originaires de nos régions et qui peuvent devenir dangereuses pour notre biodiversité. Notamment la Renouée du Japon (Photo) ou encore la Berce du Caucasse.. Alors que faire ? Ecoutez les conseils de notre spécialiste jardin, Marc Knaepen !