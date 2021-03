Attention à certaines plantes, toxiques pour votre animal de compagnie

Attention à certaines plantes pour votre animal de compagnie - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Vous aimez les plantes intérieures ? Vous avez un jardin avec diverses plantes ... attention ! Certaines peuvent être toxiques pour votre animal de compagnie Un chien c'est un animal qui est carnivore, il ne va (en principe) pas aller manger les plantes, mais il y a des chiens qui sont un peu "fous fous" et qui s'attaquent à n'importe quoi et puis surtout il faut faire très attention quand on a un jeune chien parce que lui il est très curieux et donc tout ce qu'il peut grignoter, il va le faire" nous précise Marc Knaepen. Attention à certaines plantes intérieures "Il n'y en a quand même pas mal ! Celles qui sont d'origine tropicale et qui sont relativement nocives, voire très nocives au niveau du feuillage, de la fructification, mais surtout le feuillage. Ce sont des plantes qui sont très courantes dans nos intérieurs, donc il faut se méfier. L'Aloe Vera par exemple (photo) qu'on connait bien, que l'on utilise par exemple si on a des problèmes de peau, et bien si le chien va grignoter l'Aloe Vera ce qui va se passer c'est que dans cette plante il y a une substance qui s'appelle de la saponine qui va irriter son système digestif et cela peut causer des problèmes qui ne sont pas tristes" Attention aussi au dieffenbachia (photo ) . "même pour les enfants, il faut faire très attention parceque s'ils machonnent une feuille, il risque d'y avoir un gonflement de la langue et un étouffement. Pour le chien c'est exactement la même chose. Autre exemple, le ficus, le fameux caoutchouc comme on les appelle, que ce soit à petites ou à grandes feuilles. On sait très bien quand on coupe une tige ou une feuille, il y a un liquide blanc qui s'écoule, c'est du latex et là ça va provoquer une salivation de l'animal qui est excessive. Et après ça il va avoir des problèmes d'inflammation dans la bouche et là c'est vétérinaire immédiatement" Donc soyez prudent avec vos plantes d'intérieur ! Si vous possédez un chiot, placez vos plantes en hauteur ! "Il y a du danger pour nous aussi ! Il y a pas mal de plantes que l'on cultive très couramment dans les jardins, le muguet, la digitale... qui sont des plantes toxiques aussi bien pour nous que les animaux. Donc on va éviter d'en planter si l'on a un jeune chien et forcément si l'on a des enfants en bas âge qui passent chez nous, on fait très attention. La rhubarbe, une plante aussi très courante à proximité du potager. Là ce sont les feuilles et les tiges. Il y a de l'acide oxalique dedans. On sait que les feuilles de rhubarbe, on ne les mange jamais, et bien le chien ne peut pas les manger ni même les tiges parceque là il peut y avoir des atteintes rhénales. Les tomates, quand elles sont vertes c'est nocif. Les feuilles de tiges de tomates, c'est extrêmement toxique et les chiens aiment bien parce qu'il y a une odeur dans la tomate et certains chiots adorent ça et là on est parti pour avoir des empoisonnements très sévères". Plus de détails encore en compagnie de Marc Knaepen