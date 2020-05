Ateliers " TIC éthiques " pour un meilleur internet

Retour des Ateliers Tic Ethiques - 13/05/2020 " TIC éthiques " ce sont des ateliers d’informations, de débats et d’échanges de ressources qui s’adressent aux animateurs, formateurs, enseignants… actifs dans le domaine du numérique. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Proposé par Média Animation, TechnofuturTIC et le centre de ressources des EPN de Wallonie, ce " programme à la carte " est gratuit. Le choix des lieux et des thématiques est libre. Pour vous inscrire à un ou plusieurs ateliers, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne Comprendre et accompagner les usages numériques des jeunes Atelier proposé en juin à Mons, Namur et Liège La culture web est-elle devenue la culture tout court ? Atelier proposé en juin et octobre à Namur et Liège Cinq approches critiques de l’info sur le web) Atelier proposé en septembre et octobre à Wavre, Marche et Mons Les jeux vidéo, entre objets de loisir et outils citoyens Atelier proposé en septembre et octobre à Liège et Wavre Les géants du web, leurs algorithmes et moi Atelier proposé en septembre à Namur et Wavre Ecoutez Sophie Huys