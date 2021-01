Asgard Expedition, une nouvelle agence de voyage à la découverte de notre monde sauvage

Découvrez Asgard Expedition - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 20/01/2021 Rémy Arendt , un habitant de Habay-la-Neuve est un amoureux des voyages, des coutumes locales, des paysages, de la faune .... En compagnie de sa compagne Mélody, il a beaucoup voyager dans divers pays et il propose aujourd'hui via son agence Asgard Expédition, une nouvelle forme de voyage à la découverte de l'insolite . Un concept axé sur l'un des voyages de Rémy "Je suis parti avec ma compagne il y a 4 ans dans l'extrême nord de la Norvège à 350 km du Cercle Polaire pour allez observer les orques et là du coup je suis tombé amoureux de ces cétacés et je me suis dit 'l'année suivante il faut que j'y retourne' pour aller nager, ce que j'ai fait et dès lors je me suis dit 'il faut que je propose à des amis' et début 2020 'pourquoi pas le proposer au grand public et j'ai créé mon agence "Asgard Expédition". Asgard : dans la mythologie norvégienne est un domaine fortifié créé par les Dieux après a dernière bataille . Remy est également l'accompagnateur des voyages proposés "j'ai mon brevet de bateau, je suis passionné par les orques depuis plusieurs années et mon plaisir c'est de voyager. Du coup j'amène mes clients de A à Z pour que je puisse les satisfaire au mieux. Passionné des animaux, Rémy proposera bientot un voyage au Brésil dans le but notamment d'aller observer la faune dans le Pantanal. Mais également l'Afrique du Sud (pour aller nager avec les requins) Et le but principal de Rémy et sa compagnie est la sensibilisation à la protection des animaux ! "Si on change les mentalités il y a peut être une chance qu'un jours nos petits enfants puissent découvrir cela en vrai". Ecoutez l'interview qu'il nous accordé Et pour en savoir plus et qui sait vous inscrire pour une prochaine expédition : https://asgardexpedition.com